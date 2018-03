“Tomb Raider” aterriza en EEUU para intentar destronar “Black Panther”

Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Alicia Vikander y su nueva versión de “Tomb Raider” aterrizan este fin de semana en los cines de Estados Unidos con la intención de destronar a la cinta de superhéroes “Black Panther”, que se mantiene en el número uno de la taquilla desde su estreno hace cuatro semanas.

Tras las dos películas de “Tomb Raider” que protagonizó Angelina Jolie, la actriz sueca Alicia Vikander, ganadora del Óscar por “The Danish Girl” (2015), se mete en la piel de la heroína del mundo de los videojuegos Lara Croft para encabezar este filme que dirige el noruego Roar Uthaug (“The Wave”, 2015).

“Tomb Raider” explora los orígenes de Lara Croft, que decide emprender una aventura para averiguar las razones que llevaron a la desaparición de su padre.

Los dilemas de un joven homosexual para salir del armario son la base narrativa de “Love, Simon”, una película del director Greg Berlanti (“Life as We Know It”, 2010) que adapta la novela de Becky Albertalli.

El reparto del filme lo componen Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Jennifer Garner, Josh Duhamel y Jorge Lendeborg Jr.

El cineasta brasileño José Padilha, conocido por “Tropa de Elite” (2007), presenta el thriller “7 Days in Entebbe”, cuyo reparto lideran Rosamund Pike y Daniel Brühl.

Basada en hechos reales, esta cinta comienza con el secuestro en 1976 de un Airbus de Air France, que había despegado de Tel Aviv (Israel), por el Frente Popular para la Liberación de Palestina y las Células Revolucionarias alemanas de ultraizquierda.

Por último, la película de inspiración religiosa “I Can Only Imagine”, dirigida por Andrew Erwin y Jon Erwin, cuenta la historia detrás de la exitosa canción homónima del grupo de pop-rock cristiano MercyMe.

J. Michael Finley y Dennis Quaid encabezan el elenco de esta película.