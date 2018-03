SANTO DOMINGO.– El merenguero dominicano Toño Rosario revela algunas de sus intimidades, qué es lo que más odia y cuál es su mayor virtud.

Al interrogarle sobre qué tan difícil es el mundo de la música, este expresó que para él no ha sido difícil ya que tiene 40 años en ella, si fuera difícil él la hubiese dejado, explicó también que el merengue dominicano no ha perdido calidad si no que faltan integrantes del genero .

En el conversatorio con la prensa dijo que se ha dedicado a vivir feliz y contento y que su mayor virtud es que la gente lo quiere tanto como el los quiere.