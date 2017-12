Unicef insta países a lograr que en 2018 la migración sea segura para niños

PANAMÁ.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) instó hoy a los países a lograr, a través de “políticas esenciales, que en el año 2018 la migración sea segura para todos los niños y niñas, con motivo del Día Internacional del Migrante que se celebra el próximo 18 de diciembre.

El año 2018 podría ser histórico para los niños y niñas migrantes “si los países deciden adoptar las mejores prácticas para garantizar su seguridad y bienestar”, indicó en Panamá la oficina regional del Unicef para Latinoamérica y el Caribe.

Detalló que unos 50 millones de niños y niñas están en tránsito en todo el mundo; 6,3 millones de migrantes en todo el continente americano son menores de 18 años; y que aproximadamente 28 millones de niños y niñas han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza debido a algún tipo de conflicto.

“En muchos casos, los niños y las familias que no cuentan con vías de migración suficientemente seguras y legales no tienen otra opción que recurrir a contrabandistas y traficantes de personas,o utilizar rutas no oficiales que ponen gravemente en peligro su seguridad”, apuntó el organismo de la ONU.

Destacó que “la peligrosa ruta de Centroamérica y México hacia Estados Unidos o la del Mediterráneo central desde Libia hasta Italia son ejemplo de ello”.

Según datos del gobierno de EE.UU., citados por el Unicef, entre 2015 y 2016 fueron detenidos unos 60.000 niños y niñas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Solo este año, casi 15.000 niños no acompañados llegaron a Italia por mar en periplos organizados generalmente por tratantes y traficantes de seres humanos.

El Unicef resaltó que desde comienzos de año más de 400 niños han muerto en este viaje, y otros miles fueron víctimas de explotación, esclavitud, abusos y detenciones mientras transitaban por Libia.

El director de Programas del Unicef, Ted Chaiban, dijo que “para un número incalculable de niños, la migración es segura y legal, y esto les ayuda -a ellos, a sus familias y a sus comunidades- a crecer y transformarse”.

Empero, Chaiban expresó que “otros millones de niños hacen frente a una realidad diferente: para ellos, la migración es enormemente peligrosa y no es algo que ellos hayan elegido hacer”.

El funcionario de la ONU recordó que en 2018 tendrán lugar las negociaciones para aprobar el Pacto Mundial para las Migraciones, “un histórico acuerdo intergubernamental que abarcará todas las dimensiones de la migración internacional”.

Chaiban consideró que es un momento “óptimo” para que los países acuerden las medidas que han de tomar para apoyar a los niños migrantes, de conformidad con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

A lo largo de estas negociaciones, UNICEF ha seguido pidiendo a los Estados Miembros que incluyan los derechos, la protección y el bienestar de los niños y niñas desarraigados entre los principales compromisos del texto final.

Muchos gobiernos de todo el mundo ya han tomado varias medidas positivas, algunas de ellas destacadas en el reciente informe de UNICEF “Más allá de las fronteras”, como invertir en sistemas nacionales “sólidos e incluyentes” de protección de la infancia contra la explotación y la violencia.

También facilitar las devoluciones que tienen en cuenta al individuo, el niño o niña y la determinación de su interés superior, la madre y el padre, y diseñar medidas de reintegración que aborden sus necesidades y beneficien a la comunidad de manera sostenible; y abrir escuelas y centros de salud a los infantes migrantes, entre otras medidas y políticas.

Fuente: NoticiasSIN