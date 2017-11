Virgo 10/Nov/2017

Palabra clave: amistad.

Número de suerte: 125

Acuerdos por inmuebles en venta. Evita caer en círculos viciosos. Vences tus enemigos. El negocio esperado en tierras calientes se dará. Hombre que te buscan para pedir de tu ayuda. Haces demasiado tu solo.

Trabajo: Cuida tus ahorros no inviertas si no estás seguro. Paseo con compañero de trabajo en sitio frio.

Salud: cuidado con comida en la calle.

Amor: No digas no si no sabes ve bien lo que rechazas. Cuentas con un grupo importante.

Parejas: Nuevas tierras o ciudad donde hay un cambio en la vida con tu pareja deja los celos.

Solteros: Debes cumplir con promesas o a quien puedas ayudar. Evento de noche que será importante en tu vida.

Mujer: Pendiente con buenas noticias. Estas muy agotada. Nuevas aperturas consigues algo importante.

Hombre: Nuevas emociones. Sales de unas energías negativas. No hay mal que por un bien no te venga.

Consejo: cuidado la perfección no es buena