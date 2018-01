Virgo: cuida tu dinero

Palabra clave: poemas.

Número de suerte: 225

Escucharas música en tu casa. Tendencia a grandes decisiones. Gastas demasiado tiempo en otras personas y no en la familia. Te molestaras porque te dejaron solo(a). Todo lo detenido toma su marcha.

Trabajo: Algo que te protege en tus decisiones por negocio. No te dejes atormentar por las dudas.

Salud: busca la tranquilidad.

Amor: sobrinos que te necesitan. Nuevos amores en tu entorno. Invitación a salir en grupo.

Parejas: Deseas hacer realidad tus sueños. Tendencia a dejar de hacer lo que realizas. Baja financiera que te recuperas.

Solteros: Comes mucho dulce. Cuídate de hombre conflictivo. Fiestas. Suerte en el azar. La rueda de la fortuna te acompaña.

Mujer: Padre que te busca. Alguien del pasado que llega para ofrecerte un negocio. Todo termina a tu favor.

Hombre: Una nueva supervisión. Cuida tu imagen. Sera el momento de grandes proyectos.

Consejo: cuida tu dinero.