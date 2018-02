Virgo: eliges esperar y no correr

Palabra clave: intuición.

Número de suerte: 253

Enfrentas a un grupo por mentiras. Te devuelven lo que hiciste. No pierdas el tiempo en tu casa. Debes creer en ti ya que tú tienes la capacidad de conseguir lo que quiere. Buscas tranquilidad con tus meditaciones.

Trabajo: baja los niveles de agresividad. Recibes un pago pendiente. Solucionas o aclaras algo.

Salud: cuidado con los excesos

Amor: tendrás un gran viaje. Se activa la energía del amor. El mundo en tus manos.

Parejas: se hace justicia en algo familiar. Aclara las dudas. Llega una persona que te cambia la vida.

Solteros: viajes y paseos en familia. Alegrías. Asistes a una reunión. Sale lo negativo en tu vida.

Mujer: has las cosas que tienes pendiente. Cuidado no te hagan pasar una pena. Piensas demasiado por un amigo.

Hombre: embarazo. Alegrías por viaje que logras. Te vas y no regresas. Gastos de ahorro. Nuevas ciudades a tu lado.

Consejo: eliges esperar y no correr.