Virgo: escucha a un amigo

Palabra clave: actitud.

Número de suerte: 014

Salidas y disfrute en familia. Recuerdos. Decepción en la vida cambia tu forma de pensar o de ver las cosas. No hagas reclamos con gritos. Tendrás el poder de cambiar las cosas. El humor debes tratar de cambiarlo.

Trabajo: negocio que te hace progresar. No discutas en tu negocio. Compra y venta de mercancía.

Salud: gripe.

Amor: habla con tu pareja en lo que quieres. La persona que está a tu lado te cuida.

Parejas: debes corregir los errores del pasado. Te ayudan a crecer alguien te da un concejo.

Solteros: no salgas de noche. Debes asegurar tu futuro lo tienes en tus manos.

Mujer: un respaldo familiar que te ayuda avanzar. Debes cambiar ese mal carácter.

Hombre: estas pendiente de hijos adolescentes. Un nuevo camino. No te quedes callado.

Consejo: escucha a un amigo.