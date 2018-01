Virgo: no permitas que te maltraten

Palabra clave: fortaleza.

Número de suerte: 015

No discutas con tu familia deja que las cosas pasen. El amor se activa en tu entorno. Debes escuchar tu yo interno para que aclares lo que tienes en mente. Padre que te pide ayuda por medicamentos. Nuevos patrones.

Trabajo: No cambies algo que recibiste en tu oficina. Cuídate de compañeros envidiosos.

Salud: cuidado con los nervios.

Amor: alegrías por un dinero que llega a tus manos que soluciona un problema familiar.

Parejas: se soluciona un problema de una casa o algo con inmuebles que se soluciona.

Solteros: se soluciona un problema legal. Un familiar mayor que está pasando un momento difícil.

Mujer: tendrás una situación inesperada. Cirugía de estética que te haces. Una nueva relación.

Hombre: aparece algo diferente en tu vida. Debes cancelar una deuda pendiente.

Consejo: no permitas que te maltraten.