Virgo: olvida las venganza no logras nada

Palabra clave: planes

Número de suerte: 312

Te dan un regalo de color dorado. Nuevas reflexiones. Has las cosas bien para que dejes huellas. Decisiones apresuradas. Cuidado con lo que haces. Piensa bien las cosas. Llamadas telefónicas que te preocupa. Has ejercicios ten calma. No hagas las cosas apresuradas. Cancelas facturas pendientes.

Trabajo: ten cuidado con documentos en tu escritorio que te puede traer problemas ya que se extravían. .

Salud: dolores abdominales.

Amor: Alguien que llega del pasado y lo tendrás que atender. Debes pensar un poco más en ti.

Parejas: La suerte y la estrella de la fortuna están contigo. Hijo preocupado por deudas.

Solteros: cuídate de traiciones. No sigas esperando lo que no llegara busca la verdad de la vida.

Mujer: te pedirán que pases por un lugar. Tienes el poder en tus manos y con que trabajar.

Hombre: mujer joven que te cambia la vida. Compra de libro o te lo regalan. Tristeza por amiga.

Consejo: olvida las venganza no logras nada.