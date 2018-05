VIRGO

Palabra clave: esperar.

Número de suerte: 679

Nuevas oportunidades. Vences una situación. Nuevos tiempos. El dinero en

tus manos. Estarás preocupado por reposo que te dan mucho trabajo o no

descansas bien. Alegrías en donde estas. La rueda de la fortuna te da los

cambios y juegos de azar. Quieres salir de la rutina. Molestia en tu casa.

Trabajo: Reunión donde aclaras puntos importantes. Llegan noticias

positivas por negocio.

Salud: uñas encarnada que atender.

Amor: te piden una prueba de que quieres a alguien. Seguirás tu camino y

dejas todo.

Parejas: Te libras de ataduras y compromisos. Apoyo económico familiar.

Te alejas de personas que no te ofrecen lo que quieres.

Solteros: Por miedos y tensiones te hacen actuar sin pensar. Tendrás

nuevas oportunidades de trabajo.

Mujer: recibes ayuda de una mujer económicamente. Un sacrificio que será

recompensado. Buen momento para créditos.

Hombre: Las cosas están lentas. Molestia en tu comunidad ya que no se

hacen cosas prometidas.

Consejo: la vida es una disfrútala.

