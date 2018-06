VIRGO – Palabra clave: Flor

Número de suerte: 014

Buenas noticias. Alegrías. Descanso ya que llega tu prosperidad y

tranquilidad. Debes ayudar al que te necesita. Amigo del extranjero que te

llama y te pide ayuda. Niños con alegrías ya que le das lo ofrecido. No

critiques a los demás si tú haces lo mismo. Necesitas descansar.

Trabajo: propuestas y más propuestas debes ser perseverante. Tendrás

mucha suerte en un edificio de ladrillitos rojo.

Salud: gripe

Amor: cuídate de falsas ilusiones o mentiras de alguien que te gusta.

Logros con hijos que te hacen sentir muy feliz.

Parejas: prepárate para los cambios en tu casa. La rueda de la fortuna está

contigo. Juegos de azar con suerte.

Solteros: caminos abiertos a las inversiones. Nuevas fuerzas. Compartes

con amigos.

Mujer: cuidado con vidrios en tu casa. Asunto con personas religiosas.

Nadie valora las cosas como tú a sí que atiende todo tú.

Hombre: debes actuar diferente con niños. Familiares que te buscan.

Mudanzas. Todo tiene un límite.

Consejo: no te dejes engañar todo lo que brilla no es oro.