VIRGO Palabra clave: matrimonio.

Número de suerte: 021

Tu será la persona que das el paso en una reunión. No le des tanta vuelta a

decisión. Una situación en el trabajo que no sabes cómo resolver. Te

sentirás cómoda (o) con una persona que te apoya. Las cosas salen a media.

No te asientes a gusto en una casa pero todo pasa ten calma.

Trabajo: viaje por actividades laborales que le sacas provecho. Recibes

noticias agradables.

Salud: cuidado con sitios fríos.

Amor: No tengas miedo de avanzar busca ayuda. Celebraciones y brindis.

Regresa amor del pasado.

Parejas: Piensa un poco más en ti. Una persona que todavía está interesado

en tu persona. Conflictos en tu relación por terceros.

Solteros: Sientes que la persona que está a tu lado es infiel. Escribe en un

una hoja lo que sientes.

Mujer: Debes proyectar tus ideas. Tendrás ideas claras. Aprende a

escuchar. Nuevas oportunidades.

Hombre: te sientes atado (a) a un grupo. Compra y venta que te sale muy

buena en esta semana.

Consejo: cuida tu apariencia.