Virgo: en vez de criticar bendice

Palabra clave: mente.

Número de suerte: 013

No puedes controlar a los demás y que hagan lo que tú quieres. Todo fluye lento pero seguro. No critiques a los demás primero ve tus errores. Utiliza tu intuición. Asistes a una competencia. Aconsejas a una hermana.

Trabajo: Lo firmado es tuyo. Lo que esperas llega pero cuidado con lo que firmas. No gastes dinero en algo que no necesitas.

Salud: cansancio físico.

Amor: No pierdas los sentimientos por lo que haces. Quieres ayudar a un grupo que trabaja por la comunidad.

Parejas: te aprueban un crédito. Gente nueva. Planificas un viaje en familia. Cambios con niños.

Solteros: no podrás viajar por un dinero que no llega a tiempo. Compra o arreglo de vehículo.

Mujer: nuevas emociones. Cuida tu empleo. Aléjate de las personas de mala vibra.

Hombre: cuidado con tuberías que debes arreglar en tu casa. Nuevos problemas de alergias.

Consejo: en vez de criticar bendice.